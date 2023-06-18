الجهاد الإسلامي: منح "سموتريتش" قرار تسريع الاستيطان عنصري وغير شرعي ويهدف لطمس الهوية

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، اليوم الأحد18/6/2023م، أن مصادقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم على تفويض "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش" بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات في أراضي الضفة الغربية دون مصادقة المستوى السياسي "الإسرائيلي" لن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية الوطنية التاريخية.

وقال سلمي خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن قرارات الاحتلال العنصرية والغير شرعية لن ينجح في تمريرها طالما أن هناك مقاومة تقاومه وتقارعه بكل صلابة في كافة الساحات "، مؤكداً أن المقاومة ومن خلفها الشعب الفلسطيني لن تسمح للاحتلال تمرير سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن تفويض الاحتلال للوزير المتطرف "سموتريتش" لن يجلب الأمن لمستوطنيه، ومستوطناته ستزول من الضفة كما زالت في قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن المقاومة لن تقف مكتوفي الأيدي أمام قرارات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وحمل الناطق باسم الجهاد، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تبعات قراره العنصري والذي ستواجه المقاومة وشعبنا بمزيد من المقاومة والصمود على الأرض الفلسطيني.

وصادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات ، من دون مصادقة المستوى السياسي "الإسرائيلي"، خلافا للوضع القائم منذ "25 عاماً".

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية بقيادة "بنيامين نتنياهو" أصدرت عشرات القرارات المتعلقة ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، من أبرز ذلك منح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية كان قد تم تفكيكها عام 2005، كما وافقت قبل أيام قليل على بناء أكتر من 4 الآف وحدة استيطانية جديدة في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تدين وتمنع شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.