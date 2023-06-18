موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444هــ -2023م

بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك يترقب المسلمون في شتى بقاع العالم بداية شهر ذي الحجة 1444هـ-2023، الذي يؤدي المسلمون فريضة الحج فيه، والأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل كبير، ويفضل فيها الإكثار من العمل الصالح ومنها الصيام كما ورد في السنة النبوية حيث يتساءل الكثيرين عن موعد بداية ذي الحجة والعشر الأوائل منه وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة له مكانة عظيمة في الإسلام ، لأن العبد يقترب إلى الله في هذه الأيام ، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟.. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ» رواه البخاري.

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 وعدد أيام الصيام:

وبحسب الدراسات الفلكية، فإن بداية شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ سيكون يوم غداً الاثنين 19 يونيو، عندما يولد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في الساعة الرابعة من صباح يوم 18 من الشهر الجاري.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن أول أيام ذي الحجة أو غرة ذي الحجة 1443هـ فلكيـــاً يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وبذلك تكون وقفة عرفات 1444هـ فلكيـــاً الثلاثاء 27/6/2023م، وأول أيام عيد الأضحى المبارك 1444هـ فلكيـــاً الأربعاء 28 يونيو 2023.

وتتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذو القعدة 1444، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة:

يوافق اليوم العاشر من ذى الحجة، يوم عيد الأضحى، حيث أكد جمهور الفقهاء أنه يحرم ٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام مُنع صومها؛ لحديث أبي سعيد، رضي الله عنه: «أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ». رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.

أفضل ما يقال في العشر الأوائل من ذى الحجة؟

في العشر الأوائل من ذي الحجة يفضل من تكرار لفظ «لا إله إلا الله»، وخاصة في يوم عرفة ، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: «الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»، .

- أوصى –النبي صلى الله عليه وسلم - أصحابه وأمته من بعده بقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا (خلال يوم عرفة الكريم)