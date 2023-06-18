احتجاجًا على تقليصات "الأونروا".. القوى بغزة تدعو للمشاركة في خيمة اعتصام الثلاثاء المقبل

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الأحد، جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين الفلسطينيين، للمشاركة في الاعتصام أمام البوابة الشرقية "للأونروا"، وذلك يوم الثلاثاءالمقبل، في تمام الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، وذلك احتجاجًا على تقليصات "الأونروا" للخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن توقيت تنظيم هذا الاعتصام يأتي تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في بيروت بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

وأكدت على رفض التقليصات في خدمات وكالة الغوث تحت حجة العجز المالي، مطالبةً الدول المانحة بزيادة تمويل "الأونروا" وتوفير التمويل المستدام من موازنة الأمم المتحدة، وعدم ربط تمويل وكالة الغوث بأية شروط سياسية.

واستهجنت إقدام دولة الاحتلال على طرح قوانين جديدة تهدف لملاحقة الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم من سن 12 عاماً، وإقرار الاعتقال الإداري في الداخل.

واستنكرت طرح عطاءات جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعني دفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصدام مع الشعب الفلسطيني.