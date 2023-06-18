هل تم طرح التسجيل والانتفاع من الشقق المصرية في غزة؟

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة د. جواد الأغا اليوم الأحد 18 يونيو 2023، عن آخر مستجدات تجهيز المشاريع المصرية شمال ووسط قطاع غزة، و مشروع توسعة شارع الرشيد ضمن مشروع ما يُسمى بـ "عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

المدن المصرية

وتوقع الأغا في تصريحات لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتم الانتهاء من تجهيز وتشطيب 68 عمارة سكنية من المدن المصرية كمرحلة أولية مع نهاية العام الجاري، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم البت النهائي في شروط وآليات الانتفاع من الشقق المصرية، ويتم ذلك بالتشاور مع الجانب المصري بما يُحقق المصلحة العامة.

"عنق الزجاجة"

قال د. الأغا: إن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء من تنفيذ مشروع "عنق الزجاجة غرب مخيم الشاطئ، معتبراً أنه مشروعاً وطنياً يمس حياة مليوني مواطن كونه حلقة الوصل بين مدينة غزة وشمال القطاع والعكس.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحتاج مهلة 3 أشهر لإخلاء مرافقها الأربعة التي تشكل أكثر من 90% من منطقة الشارع، مضيفا: "تم تخصيص قطعة أرض للوكالة في منطقة المشتل شمال غزة واستلموا كتاب التخصيص للمباشرة في بناء مرفق جديد لها".

ونوه إلى أن الوزارة درست شكاوى المواطنين المتضررين وآلية تعويضهم عن منازلهم، إذ تمت شراء الأرض من الأهالي وتعويضهم بدفعات مالية عن مساحات البناء، مضيفا:" تم الانتهاء من حل مشكلة 21 عائلة، إذ أقدمت تلك العائلات على إخلاء بيوتها وإزالتها وتسليمهم الدفعات المالية المستحقة، وتبقى 7 حالات فقط تعمل الطواقم المختصة على إنهاء ملفاتهم في القريب العاجل".

وتابع: "لن نسمح بإيقاف هذا المشروع تحت أي ظرف كان، لأنه يمس حياة مليوني مواطن وهو عبارة عن شريان حياة وطريق وصل بين غزة والشمال والعكس.

وعن البدء بتوسعته، قال: "الطريق القائم عرضه 5 أمتار لا يمكن البدء بتوسعته وإنشائه إلا بعد إخلاء جميع البيوت التي تعترض الشارع وفق المخطط الهيكلي المعتمد وبعد الانتهاء من عملية لإزالة يتم التوسع"، لافتاً إلى أن المبلغ المرصود للمشروع نحو 3 ملايين دولار، بتمويل من وزارة المالية في غزة.

شارع الكرامة

أشار إلى أن شارع الكرامة الذي يمتد من شارع الشهداء "مفترق نتساريم" وسط غزة إلى مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بطول 12 كليو متراً وبعرض يصل لـ 50 متراً، هو المشروع ذو الأولوية لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان؛ لأنه سيساعد كثيراً على تقليل الاكتظاظ المروري عند مفترق الشجاعية لاسيما عند مرور الشاحنات الكبيرة.

وقال: إنه في عامي 2013 و2014، قدمت الجهات المختصة في قطاع غزة اقتراحاً للبدء بإعادة تأهيل الشارع لكن نقص التمويل حال دون ذلك: "متابعاً: "مؤخراً كان هناك تواصلاً جدياً مع بعض الجهات المانحة لإعادة تأهيل الشارع، وهناك بشريات إيجابية بهذا الخصوص وقريباً نتوقع أن نزف بشرى لأبناء شعبنا بقبول تمويل الطريق وإعادة إنشائه".

شارع الرشيد شمال القطاع

نوه د. الأغا إلى أنه يتم تجهيز مقطعي شارع الرشيد شمال قطاع شمال السودانية بطول 3 كيلو مترات، المقطع الأول الجنوبي أنجز بالكامل والمقطع الثاني أنجز بنسبة 93%، وخلال الأيام القليلة المقبلة يتم الانتهاء من تجهيزه بالكامل، مشيراً إلى أنه يُستخدم حالياً من المواطنين.

ووفق وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن الطاقم الهندسي المصري أنجز نحو 50% من شارع بيت لاهيا الرئيس الذي يوصل بين المدينة المصرية في بيت لاهيا وشارع الكورنيش شمالاً.