المحرر المصري… أشرع سلاحه قبل 20 عاماً فدفع جسده الثمن وتكفل بحفظ الأمانة أمام قبر والده وشقيقه

صلاة الغائب …ومعانقة قبر والده وشقيقه بعد عقدين من الزمن داخل سجون الاحتلال كانت أول ما قام به الأسير المريض يسري عطية محمد المصري (40 عامًا) فور تنفسه عبق الحرية وملامسته أرض الوطن ومدينته دير البلح وسط قطاع غزة.

"لحظات الحرية لا يمكن وصفها بكلمات فهي شرف، عزة، وكرامة انتقلت من عالم الأموات خلف السجون وخلف الشمس إلى عالم الأحياء في عطش وشوق منقطع النظير للأهل والأصدقاء".…بهذه الكلمات وصف الأسير يسري المصري لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" شعوره في اللحظات الأولى لحريته .





المناضلون لا يموتون

تحقيق قاسِ في المواقع العسكرية الإسرائيلية… ضرب مبرح حتى النزف وكسور متفرقة بالجسد النحيل الذي يقابله عشرات من الجنود الذين يتسارعون ويتسابقون في اللكمات، سنوات طويلة في رحلة العذاب رهينةً لسجان يملك كل شيء حتى الهواء الذي نتنفسه ، ويمتلك جرة صغيرة من الأكسجين يعرضها لنا بعد تعذيب بغازِ نصل به حد الموت.

تحدث المصري عن لحظات الاعتقال " في التاسع من شهر حزيران عام 2003 وفي وقت متأخر من الليل والناس نيام قامت قوات الاحتلال الصهيونية بعملية غدر جبانة معقدة" "الكوماندوز" البحري" مصاحبة بتغطية جوية وقوات خاصة وإحاطة المنزل تمهيداً لاعتقالي، بدأت رحلة التحقيق وتلفيق التهم بتشكيل قوات عسكرية تابعة لسرايا القدس والتجهيز لعمليات استشهادية حتى يغلفوا ملفات لديهم.

تابع المصري حديثه " تم إصدار حكم بالسجن المؤبد ثم تخفيف الحكم حتى 40 عاماً وبعد رحلة طويلة من الاستئناف والضغط على الاحتلال من قبل المحامي تم الحكم عشرون عاماً مع غرامة مالية وخمسة أعوام مع وقف التنفيذ.

ورم خبيث يتغلل جسده ووطنه

كحقل تجارب يدسون الفيروسات والأمراض بأجسادنا، ثم يتبعها مرحلة إهمال طبي ممنهجة وعدم تشخيص الحالة الصحية للأسير وبعلاج وحيد لكافة الأمراض لا سيما مرض السرطان " حبة الأكمول" بهذه الكلمات وصف المصري حالة الإهمال الطبي للأسرى.

وتابع حديثه "أصبت بمرض السرطان في الغدة الدرقية، وبعد عامين من المعاناة والأعراض وإيهام الناس بأني لا أعاني من شيء حتى نحل جسدي وبجهود الأسرى الذين قاموا بإغلاق السجون حتى يضغطوا على الاحتلال تم تحويلي لعمل فحوصات طبية في عام 2013 كشفت عن وجود ورم خبيث في الغدة الدرقية بمراحله الأخيرة ثم قرر الأطباء بعملية مستعجلة استئصال الورم "

ووفق وزارة الأسرى والمحررين بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من (700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابين بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

وأضاف المصري " الاحتلال يتفنن بتعذيبنا معنوياً وجسديا يقدم لنا وجبات الطعام منزوعة الفائدة يطهيها عدة مرات حتى تفقد القيمة الغذائية، يمارسون علينا شتى أنواع التعذيب في العالم وينكلون ".





سجن الفقد والاحتلال

بنبرة حزينة عبر المصري عن شعور الفقد الذي توالى عليه داخل سجون الاحتلال بفقد والده وسنده ثم شقيقه ورفيق دربه " الشهيد ياسر المصري"، فقد الأهل جرح مفتوح لكن عزاءنا الوحيد أنه لنا رب كريم سينصرنا على محتلنا.

احتلال لعين يلاحق أبناء شعبنا ويحرمهم من أدنى حقوقهم من وداع الأهل إلى مثواهم الأخير وأضاف المصري خرجت من السجن لحمل أمانة الأيتام " أبناء شقيقي" سائلاً المولى عز وجل أن يعينه وأن يجعل الفردوس الأعلى مستقراً لأخيه ووالده.

أحلام ثائر

وأضاف المصري "كنت شاباً بريعان شبابي أحلم أن يتحرر وطني من دنس الاحتلال وأن نكون قافلة تحرير ونواصل مسيرة النضال غيبتنا سجون الاحتلال عقدين من الزمن أي في مرحلة القوة والشباب لكن بإرادتنا القوية حولنا المحنة إلى منحة وحولنا السجن إلى وطن كبير نحلق بسمائه ونتجول في أرضه وعشنا به كافة التفاصيل وتناولنا به كافة العلوم الدينية والثقافية والوطنية وتواصلنا مع أبناء شعبنا بوسائل صعبة "





وتابع المصري حديثه" حصلت داخل السجن على العديد من الشهادات العلمية آخرها شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وألفت العديد من الكتب ، لم يوقف السجن مسيرة ولم يهز عزيمتنا بل نقول للعدو الصهيوني خسئت سنواصل المسيرة سنكون حيث ينبغي أن نكون.

ختم المصري حديثه بتوجيه رسالة للمفكر العظيم والأسير المريض وليد دقة " أنت صاحب قلم وفكر حر كتبك كانت نبراساً تضيء لنا عتمة السجون وكنت حصانة للأسرى اصبر ورابط فشعبك وفيّ سيقدم لك كافة التضمن حتى تحرير قيدك، وداعا المصري الشعب الفلسطيني الالتفاف حول قضية الأسرى والتضامن بكل السبل والإمكانيات.

وأطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس 8 /6/2023 سراح الأسير المريض يسري عطية المصري (40 عاما) بعد 20 عاما من الاعتقال.