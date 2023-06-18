التفكجي لـ"فلسطين اليوم " :تسريع المصادقة على الاستيطان يهدف لتغيير الوضع الديمغرافي

أكد خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان،، اليوم الأحد 18/1/2023 ، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى تغيير الوضع الديمغرافي في المدينة المقدسة منذُ سنوات طوال عبر تنفيذ مخططات ومشاريع استيطانية بتكلفة مليارات الدولارات.

ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم، الأحد 18/6/2023 ، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية وووزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات ، من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وقال التكفجي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "التغيير الديمغرافي في القدس، وُضع ضمن برنامج عندما تم تشكيل لجنة أرنون جيفي برئاسة جولدا مائير عام 1973، وتقضي بجعل سكان المدينة 75 % يهود و25% عرب".

وأضاف أن سُلطة الاحتلال أقامت في المدينة جدار فصل عنصري، وأخرجت منها نحو 150 ألف فلسطيني، ولم يحسم أمرهم بعد، كما تسعى لجلب 150 ألف مستوطن في المستقبل وإسكانهم في الكتل الاستيطانية في إطار ما يسمى بـ"إقامة القدس الكبرى".

وتابع التفكجي: أن "الصراع الديمغرافي هو جزء من البرنامج "الإسرائيلي"، ولا يوجد خلاف بين الأحزاب اليسارية واليمينية بشأنه".

وبشأن المخططات "الإسرائيلية" التي أعلنت عنها وسائل إعلام عبرية، مؤخرًا، شرح الخبير في شؤون الاستيطان، طريقة الموافقة عليها وصولاً إلى تنفيذها، وقال: "إنها تمر بثلاث مراحل".

كما أضاف، أنه يتم إيداع المخطط الهيكلي، ثم إعطاء 60 يوما للاعتراض عليها، وعند الموافقة تبدأ مرحلة بدء السريان، ثم المصادقة عليها، ويليها 15 يوماً للاعتراض عليها، وفي المرحلة الأخيرة، تطرح حكومة الاحتلال، المناقصات لتنفيذها في بناء البؤر الاستيطانية".

وأشار أن حكومة الاحتلال تبحث عن توسيع الاستيطان ضمن المخططات المستقبلية في جميع مدن الضفة الغربية والقدس المحلتين.

وأوضح التكفجي، أنه لا يوجد برنامج عملي عربي وإسلامي لحماية مدينة المقدسة، محذرًا أن غياب البرنامج يضع المدينة تحت وطأة السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مشيرًا إلى أن الاحتلال قد دمج ما تسمى بـ"المنطقة الشرقة والغربية" بشبكة أنفاق وجسور.

كما ويسعى الاحتلال إلى تشتيت الأهالي وتطويق الأحياء بالبؤر الاستيطانية بتكلفة مليارات الدولارات، وتحويلها على أحياء يهودية كما يحدث الآن في شعفاط والشيخ جراح، كما يقول التفكجي.

ومنذ بداية العام الجاري، تم تقديم 22 مخططًا للتوسع الاستيطاني بإجمالي 16060 وحدة استيطانية في المدينة المحتلة، وفق منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس.

بينما استأنفت حكومة الاحتلال الترويج لخطط الاستيطان (إي واحد) لبناء 3412 وحدة سكنية.

كما وتستعد حكومة الاحتلال، الشهر المقبل، لتقديم خطط استيطانية لأكثر من 7000 وحدة جديدة في القدس.

ولفتت المنظمة الإسرائيلية، إلى أن التقدم الاستيطاني ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بالمدينة.