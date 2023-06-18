أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، 18 يونيو 2023

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 18 يونيو 2023، وذلك بعد أن تراجعت خلال تعاملات أمس السبت علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,583 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,260 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,937 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,507 جنيهًات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17,920 جنيها.

وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1,958 دولارا.