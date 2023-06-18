شكاوى من ارتفاع أسعار الدجاج في غزة ورئيس النقابة يرد

وصل سعر كيلو الدجاج اللاحم لـ 12 شيكلاً في أسواق قطاع غزة، وسط شكاوى من مئات المواطنين الذين اعتبروا أن الأسعار فوق قدرتهم الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهم، لكن رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو قال اليوم الأحد 18 يونيو 2023: إن أسعار الدجاج مناسبة للمستهلك والمُزارع على حد سواء؛ لأن كيلو الدجاج يُكلف المربين أكثر من 10 شواكل، نتيجة استمرار الغلاء الفاحش على الأعلاف.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ انخفاض سعر الدجاج عن هذا الحد يتسبب بخسائر للمربين بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدجاج الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف منذ أشهر عدة، مشيراً إلى أن أصحاب المزارع يتلقون ربحاً لا يتعدى الأغورات.

وقال: "أسعار الدجاج اللاحم في الأسواق طبيعية، وليست مرتفعة بهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، مشيراً إلى أنه في حال انخفض سعر طن العلف فإنه سينعكس على أسعار الدجاج.

وأضاف: "لدينا معلومات بأن أسعار الأعلاف ستنخفض خلال الفترة المقبلة وهو في مصلحة المستهلك والمربي معاً".

وعن إمكانية انخفاض الأسعار عشية عيد الأضحى المبارك، لا يتوقع الحلو أن تنخفض أسعار الدجاج عن هذا الحد؛ بسبب قرارات المجلس الاستشاري للدواجن (تم تشكيله من وزارتي الزراعة والاقتصاد ونقابة مربي الدواجن وبعض العاملين في قطاع الدواجن)، بتنظيم إدخال البيض المُخصب إلى قطاع غزة بما يتناسب مع كمية الاستهلاك.

وأضاف: "قطاع الدجاج أصبح يعمل وفق خطط مدروسة من الجهات ذات الاختصاص، لعدم تعرض المُزارع لأي خسائر ناتجة عن انخفاض أسعار الدجاج، كما حدث خلال الأشهر والسنوات الماضية"، متابعاً: "عندما كان قرار استيراد البيض مفتوحاً دون تحديد كميات، أدى ذلك إلى تسبب بدمار هائل لدى المُزارع الذي كان يبيع منتجه بأقل من سعر التكلفة نتيجة تكدسه بالأسواق".

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للدواجن يسمح بإدخال 3 ملايين بيضة مخصبة إلى قطاع غزة شهرياً، تُنتج حوالي 2.5 مليون دجاجة وهو كمية احتياج المستهلك، وهو ما يسمح باستمرارية العمل في قطاع الدواجن.

تعويض المُزارعين

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، أنهم خاطبوا جميع الجهات المختصة بما فيهم مؤسسات المجتمع المدني لتعويض المربين المتضررين من موجة الحر الأخيرة، معرباً عن أمله أن تستجيب تلك المؤسسات وتدعم قطاع الدجاج الذي يشهد تراجعاً كبيراً جراء الخسائر التي تلحقه باستمرار.