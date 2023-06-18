9 أعوام على حرية مؤقتة للقائد الشيخ نضال زلوم

الأسير القائد الشيخ المجاهد: نضال عبد الرازق زلوم (59 عاماً)، من مواليد محافظة رام الله بتاريخ 13 أبريل 1964م.

من خريجي جامعة بيرزيت وعمل معلماً للغة العربية، قبل أن يقدَّم استقالته من سلك التعليم، ويشهد البدايات الأولى لحركة الجهاد الإسلامي ويكون من كوكبة الرعيل المؤسس لها.

اعتقلته قوات الاحتلال في 3-5-1989م، عقب تنفيذه عملية طعن جريئة في القدس المحتلة، أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين، وحاز بهذا العمل الجهادي النوعي على لقب "فارس السلاح الأبيض ومفجر ثورة السكاكين"، وحكمت عليه المحكمة الصهيونية، حكماً بالسجن المؤبد مرتين و(30) عاماً.

أفرجت عنه قوات الاحتلال ضمن صفقة "وفاء الأحرار" بتاريخ 18-10-2011م، بعد أن أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال، وتزوج ورزقه الله "فدوى" و"جنى"، ليعاد اعتقاله بتاريخ 18-6-2014م، عقب مداهمة منزله في رام الله، برفقة العشرات من محرري الصفقة.

الأسير القائد: نضال زلوم من أبرز الشخصيات الفكرية والتوعوية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، وله العديد من المؤلفات والأبحاث والنفحات الأدبية منها: "الدعاء نور وثورة".