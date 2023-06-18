سمكة قرش صغيرة في الإسكندرية تثير الفزع ...فما القصة ؟

تسببت صور تم نشرها لأحد الصيادين بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية وهو يحمل سمكة قرش صغيرة في حالة من الذعر والقلق، لا سيما بين أبناء محافظة الإسكندرية ومرتادي شواطئها.

خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية نفوا خلال البيان ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير"من نوع ماكو ذو الزعنفة القصيرة" في منطقة المكس والتي تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله.

وأوضح الخبراء أن الصياد قام برمي الغزل أو الشبك علي بعد أكثر من 3 كم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وأكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيًا وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.