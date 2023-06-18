موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1444- متى أول أيام ذي الحجة 2023، العالم الإسلامي على موعد مع استقبال عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الآن يتحرون عن هلال شهر ذي الحجة، لتحديد الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك، خاصة أنه يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لذلك فإن الناس الآن تترقب تحري هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، بعدها يتم تحديد أول أيام ذي الحجة 1444.

موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 2023

موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 2023، دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو للعام 2023-1444، وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/ 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444، يحل عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة 1444-2023، المعاهد الفلكية تتوقع أن يكون غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة 1444، على أن يكون يوم 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444- 2023، أذ قالت السعودية: "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

أول أيام شهر ذي الحجة 1444- 2023

أول أيام شهر ذي الحجة 1444- 2023، مساء اليوم يتبين لنا موعد أول أيام شهر ذي الحجة إذ دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو للعام 2023-1444، موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1444- متى أول أيام ذي الحجة 2023، وإل هنا ينتهي فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من تحرير مقابلة بعنوان: موعد تحري هلال شهر ذي الحجة 1444- متى أول أيام ذي الحجة 2023.