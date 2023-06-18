الذكرى الـ9 لإعادة اعتقالهم.. الشقاقي: الاحتلال يواصل اعتقال 48 أسيرًا من محرري وفاء الأحرار

يصادف اليوم الأحد الـ 18 من حزيران، الذكرى التاسعة على إعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، الذي تحرر بموجبها (1027) عام 2011م، مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني (جلعاد شاليط).

وقال محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الأحد؛ ان إصدار الاحتلال أحكامًا بحق محرري صفقة وفاء الأحرار - من خلال لجنة عسكرية - ترجع لهم أحكامهم السابقة قبل الإفراج عنهم يعتبر خرق لاتفاق عقد صفقة تبادل الأسرى.

وبين الشقاقي ان الاحتلال يواصل اعتقال 48 أسيرًا من محرري صفقة وفاء الأحرار، وهم من بين نحو 70 أسيرًا أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014م؛ أبرزهم الأسير المجاهد نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، بلغت ما يزيد عن (43) عامًا، والأسير المجاهد نضال زلوم أمضى قرابة 32 عامًا وحكم عليه الاحتلال بالسجن مؤبدين و30 عامًا.

ودعا الشقاقي الجميع لتحمل مسئولياته تجاه أسرى صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم والتدخل للإفراج عنهم وإلغاء كافة الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم.

واكد على ضرورة التمسك بشرط إطلاق سراحهم كأولوية في أية صفقة تبادل قادمة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.