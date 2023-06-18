موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة- هل صرف الشؤون الاجتماعية قبل العيد، مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، يتساءل موظفو السلطة الفلسطينية ومستفيدو الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف رواتبهم ومستحقاتهم وهل يمكن صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2023، لاسيما يعولون على تلك الرواتب والمخصصات لشراء ما يلزم أبنائهم ومنازلهم لاستقبال العيد، خاصة كل ما يتعلق بالضيافة والملابس للأطفال حتى تكتمل فرحتهم كأقرانهم الآخرين.

هل صرف رواتب السلطة الفلسطينية قبل عيد الأضحى المبارك 2023

هل صرف رواتب السلطة الفلسطينية قبل عيد الأضحى المبارك 2023، يأمل موظفو السلطة الفلسطينية أن تعلن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يونيو 2023 في القريب العاجل، حتى يتمكنوا من شراء ما يلزم أسرهم من احتياجات ومستلزمات العيد لاسيما ملابس الأطفال وحلويات العيد ولوازم الضيافة، وفي هذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر مستجدات صرف رواتب الموظفين ومستحقات الشؤون الاجتماعية قبل العيد.

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هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى، في تصريحات له أمس قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الحكومة ستنظر في جلستها القادمة، بعد غدٍ، في موضوع صرف رواتب الموظفين ومخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية قبل العيد، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بذلك، مضيفا أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها، وأن على رأس أولويات الحكومة الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة.

هل رواتب السلطة قبل عيد الأضحى 1444

هل رواتب السلطة قبل عيد الأضحى 1444، لم تعلن وزارة المالية في رام الله عن موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية حتى اللحظة، لكن من المتوقع ان تقدم على صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة قبل موعد قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2023، إذ أقدمت وزارة المالية على صرف 30% من نسبة رواتب الموظفين قبل عيد الفطر السعيد وأكملت لهم الجزء المتبقي في الشهر المقبل، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة- هل صرف الشؤون الاجتماعية قبل العيد.