أولى رحلات الحجاج اليمنيين تصل السعودية

وصل أمس السبت 270 حاجاً يمنياً لأداء فريضة في أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .

الحجاج اليمنيون أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على التسهيلات التي قدمتها لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام، منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين، وسهولة الإجراءات وتيسيرها، مؤكدين أن هذه الخدمات ليست بمستغربة على هذه البلاد التي شرفها الله برعاية وخدمة الإسلام والمسلمين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، وذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.