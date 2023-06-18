سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 18-6-2023 ، وعلى العديد من محركات البحث الالكترونية لا سيما على جوجل الشهير يبحث أكثر من ألف شخص من محافظات سوريا من أجل التعرف على الأسعار الجديدة الخاصة بهذا المعدن الثمين الأصفر والتي تترنح أسعاره من فترة لأخرى .

وتأتي هذه المقالة التي يجيب فيها فريق فلسطين اليوم عن سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 18-6-2023 ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على نشرها حول أسعار الذهب في الدول العربية كافة كما هو الحال في هذه المقالة التي تم توزيعها على جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ويرجى من حضراتكم الان المواصلة في المتابعة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 18-6-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 493,000، ومبيع: 497,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 497,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 493,000 ، مبيع: 497,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 497,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 491,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 491,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 490,000 ، مبيع: 493,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 493,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 550,857 وشراء 549,714 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 504,952 وشراء 503,905 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 482,000 وشراء 481,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 413,143 وشراء 412,286 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 321,333 وشراء 320,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 275,429 و شراء 274,857 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,131,657 وشراء 17,096,114 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,856,000 وشراء 3,848,000 ليرة .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 550,857,143 وشراء 549,714,286 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشرها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 18-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .