أغذية تجنب تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل

نصحت دراسات طبية لمن يعاني من التهاب المفاصل بتجنب مجموعة من الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهاب والأعراض المصاحبة له ، مبيناً أن تجنب هذه الأغذية لا يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض فحسب، بل يقلل أيضا من خطر حدوث مضاعفات.

وفيما يلي الأطعمة التي يجب تجنبها :

السكر المضاف

لاحظ الباحثون أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.

الأغذية الغنية بالملح

وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.

الأطعمة المصنعة

تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التي يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالمواضيع الطبية.

الغلوتين

الغلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والحبوب الأخرى.

وربطت بعض الأبحاث بين الغلوتين وزيادة التهاب المفاصل، وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب.