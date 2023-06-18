إحباط هجوم مضاد أوكراني في زابوروجية

أحبطت قوات من الجيش الروسي، اليوم الأحد، محاولتين للهجوم من جانب الجيش الاوكراني على اتجاه زابوروجيه.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن القوات الروسية أحبطت هجومًا لقوات كييف في منطقة ليفادني، مشيرةً إلى قوات العدو وصلة على سرية بدعم من الدبابات.

وأشارت إلى تدمير دبابتين وعربتي قتال من القوة المهاجمة، كما تم تدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرعات وتحييد جنود اوكرانيين في بياتيخاتكي،

وفي منطقتي ليفادني بياتيخاتكي، تم تدمير الطيران الحربي الروسي، عربات قتالية مصفحة وناقلات جند مصفحة.

كما ألحق إصابات نارية بأماكن تجمع المسلحين الأوكرانيين.

وأسقطت أيضًا منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الدرونات الجوية المعادية.

وكذلك قامت قوات مجموعة "شرق" بدعم من المدفعية والطيران ألحق هزيمة نارية بالعدو وأفشلت محاولاته للقيام بعمليات هجومية

و في منطقة شاختيورسكي، جرى تبادل القصف المدفعي، وتمكنت القوات الروسية من تدمير مدفع هاوتزر من طراز m-777 .

ودمر الطيران الحربي الروسي العديد من العربات المدرعة والعناصر المعادية في هذه المنطقة.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية هناك، طائرة بدون طيار معادية من طراز "فالكيري".