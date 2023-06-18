الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد 18 يونيو 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً عدة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليل 5 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن قوة جيش الاحتلال تعرضت القوات لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة ورشق بالحجارة، دون وقوع إصابات في صفوفها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن يومياً حملات اعتقالات ومداهمات واسعة تطال العشرات من المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم وتشريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.