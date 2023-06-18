طقس فلسطين… انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 18 يونيو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئياً إلى صاف بوجه عام وبارد نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.