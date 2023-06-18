بالفيديو سرايا القدس-كتيبة طولكرم تُعلن استهداف الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الأحد 18 يونيو 2023، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها لعدة مناطق في محافظة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

نص البلاغ العسكري لـ سرايا القدس- كتيبة طولكرم كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا الابطال من استهداف دوريات لقوات الاحتلال في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة بصليات كثيفة من الرصاص

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا الابطال الساعة 2:50 من استهداف قوات الاحتلال على دوار المحكمة بشكل مباشر بصليات كثيفة من الرصاص

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة طولكرم