سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 18 يونيو 2023، يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بتعاملات اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً اليوم رغم انخفاض سعره عالميا، إثر تثيبت أسعار الفائدة الأمريكية، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب بالريال السعودي، كما جاءت بتعاملات صباح اليوم الأحد.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 236.07 ريال (62.95 دولارا ) بحسب منصة "goldprice.

وارتفع سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم، حيث سجل 206.56 ريال(55.08 ريال).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 177.05 ريالا (47.21 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 253.18 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice".

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.74 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 237.25 ريال.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 211.40 ريال.

بينما سجل 201.56 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 172.05 ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

سعر السبيكة الذهب 10 غرامات في السعودية

وتراجع سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات إلى 2,426.77 ريال سعودي (647.14) دولار.

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة 20 غراما

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا 4,820.50 ريال سعودي (1,285.47) دولار.

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة أوقية

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7,170.49 ريال سعودي (1,912.13) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 غراما

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11,968.62 ألف ريال سعودي (3,191.63) دولار

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1كيلو غرام نحو 237,719.91الف ريال سعودي (63,391.98) دولار.