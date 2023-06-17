سعر الذهب النهاردة الأحد 18-6-2023 في مصر

أسعار الذهب في مصر النهاردة الاحد 18 يونيو 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر تبايناً بتعاملات اليوم، حيث هبط عيار 21 الأكثر تداولا إلى مستوى 2280 جنيها للشراء و2260 جنيها للبيع، ويبحث الكثير من الاشخاص في مصر وخارجها عن اسعار الذهب بالجنيه المصري، كما جاءت في تعاملات اليوم الاحد 18-6-2023، لذلك نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار مقابل الجنيه المصري.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 2,606 جنيهات للشراء و2,583 جنيها للبيع، مقابل 2589 جنيها للشراء و2611 جنيها للبيع أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وتراجعت أسعار الذهب، أمس ، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

واستقر سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) لعطلة عالمية في الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر اليوم

وسجلت أسعار سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 2280 جنيها للشراء 2260 جنيها للبيع، مقابل 2265 جنيها للشراء و 2285 جنيها للبيع أمس.

فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم 1,954 جنيها للشراء و 1,937 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سجل عيار 24 نحو 63.00 دولار ، و عيار 21 سجل 55.12 دولار ، وعيار 18 سجل 47.25 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في مصر مستوى 81,038 ألف جنيه للشراء و 80,327 ألف جنيه للبيع مقابل 80.505 ألف جنيه للشراء و 81.512 ألف جنيه للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18240جنيه للشراء و18080 جنيها للبيع

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وسجل سعر الجنيه الذهب من بي تي سي إلى 19860 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

سجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 56495 ألف جنيه.