كم سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 18 يونيو 2023؟

سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 18 يونيو 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال الساعات الماضية زيادة في عمليات البحث في محرك غوغل عن سعر الذهب مقابل الدينار الأردني، في الأسواق ومحلات الصاغة الأردنية، حيث صعدت أسعار الذهب اليوم في الأردن بشكل طفيف على الرغم من التراجع العالمي للمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار24، 44.66 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي الذي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

وتراجعت أسعار الذهب أمس متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أول أمس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ليسجل 40.94 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 39.08 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 33.50 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار14

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار14، 26.05 دينار أردني.

سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1389 دينارا أردنيا.

سعر كيلو الذهب في الأردن

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44665 دينارا أردنيا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 31266 دينارا أردنيا.