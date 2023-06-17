بالفيديو الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت17/6/2023م، اسيرا محررا من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر إبراهيم مصطفى عابد أثناء مروره عن حاجز طيار في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الأسير عابد تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، كما تعرض للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة.

وبالتزامن مع ذلك ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اعتقال قوات الاحتلال للأسير المحرر إبراهيم مصطفى عابد عن حاجز في نابلس: