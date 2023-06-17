سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد18/6/2023م، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد18/6/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد18/6/2023م

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد

وانخفض سعر الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال تعاملات السبت 17 يونيو/ حزيران 2023، وسط مخاوف تفاقم الأوضاع.

وتقاوم الليرة اللبنانية الضغوط أمام الدولار، للشهر الثالث على التوالي مدعومة بضخ مصرف لبنان المركزي لسيولة دولارية بقيم تصل إلى 180 مليون دولار يوميًا عبر منصة صيرفة ، بفعل قرار سياسياً، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار الوضع الراهن.

وطالبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان السلطات التنفيذية في لبنان بالإسراع في اعتماد وتنفيذ خطة متكاملة للإصلاح، لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي والتنمية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتضم المجموعة الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المحدة والولايات المتحدة بجانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأعربت عن أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد 12 جلسة انتخابية غير حاسمة حتى الآن ، وخلال جلسة 14 يونيو/ حزيران الجاري فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيسا للجمهورية حيث لم يحصل أحد المرشحين على الأصوات الكافية، في ظل عدم التوافق السياسي.

وتدور المنافسة بين سليمان فرنجيه المرشح المدعوم من حزب الله ، بينما رشحت قوي سياسية آخري وزير المالية السابق جهاد أزعور الذى علق عمله موقتاً في منصب مديرا لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي .

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

وذكر البيان أن مجموعة الدعم الدولية تعرب عن قلقها العميق أن يدفع الجمود السياسي الحالي لتفاقم الأزمة وتأكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الملحة التي يجلبها الوضع الحالي .

أضاف البيان أن مجموعة الدعم الدولية تحث القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل المسؤوليات وإعطاء والأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس سريعاً دون المزيد من التأخير.

وتابع البيان أن المجموعة تؤكد أن أي استمرار للوضع الحالي سيؤدي لتعقيد مسيرة تعافي لبنان ويؤدي لتفاقم المصاعب على الشعب.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 183 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الأحد

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوي 93.000 ألف ليرة للشراء و 93.200 ألف ليرة للبيع مقابل 93 ألف ليرة للشراء و 93.300 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الأحد

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.