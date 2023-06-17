الإطار النسوي للجهاد يكرم الأخوات في الرابطة الإسلامية

كرم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخوات في الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي للحركة، صباح اليوم السبت17/6/2023م، خلال البرنامج الترفيهي الذي نظمته الرابطة الإسلامية لطالبات المدارس في منتجع النور السياحي.

وأكدت ممثلة الإطار الأستاذة فادية طبش، أن التكريم جاء الإطار تقديرا للجهود التي تقدمها الرابطة لخدمة الطلبة داخل وخارج المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية بالأنشطة المنهجية واللامنهجية الهادفة" .

بدورها، شكرت مسؤولة الرابطة الإسلامية طالبات أ.مروة مزهر، الإطار على هذه اللفتة التقديرية، معربة عن تكاملية الجهود بين الأطر الحركية لإخراج جيل مثقف واعي يقود الأمة نحو عزتها ونصرها.