بالصور الغزية ريهان شراب تبدع في صناعة الخروف الدمية لعيد الأضحى المبارك

باحترافية عالية تمسك المواطنة الغزية ريهان شراب بصنارتها وبعض من خيوط الصوف لتحيك بها اشكالاً جميلة من الدمى وأشكال الزينة والديكورات التي تناسب المواسم السنوية، لبيعها على زبائنها الذين يهتمون بتلك الأعمال اليدوية ويقبلون على شرائها.

شراب التي بدأ شغفها بصناعة الدمى منذ 10 سنوات تقريباً تقول لـ مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": " أعمل في هذا المجال منذ 10 أعوام، وكانت البداية في عمل الكروشيه، حيث صنعت أشياءً بسيطة في البداية، واستمر العمل 4 سنوات، بدأت بعدها بتطويره في عيد الفطر، وصنعت فوانيس وتوزيعات لشهر رمضان، ثم صنعت اشكال الخراف في عيد الاضحى بأشكال واحجام وألوان مختلفة".

وأوضحت شراب بأن عملها يبرز بشكل أكبر في المواسم، حيث تستغل المناسبات الدينية بدمجها بعملها، مثل دمى عيد الأضحى التي تكون على شكل الخرفان، ومجسمات الكعبة، وصناعة الفوانيس في شهر رمضان.

وحول المواد الخام التي تستخدمها شراب في عملها، قالت إنها تستخدم خيط القطيفة والخيط الصوفي العادي، كما أنها أدخلت على عملها خيط الكلين، كما تستخدم الخيط والفايبر القطن.

وحول تكلفة المواد الخام التي تعمل بها، أوضحت شراب بأن المواد الخام يرتفع سعرها من عام لآخر، حيث إنها تحاول البحث عن اقل الأسعار، حتى لا ترتفع اسعار منتجاتها، وتكون في متناول اليد للجميع.

وأشارت الى أن هذا المشروع يدر عليها دخلاً جيداً، حيث أن هناك اقبالاً جيداً على شراء دمى الخرفان من قبل الزبائن، لتميزهم وتواضع الأسعار، مراعاة للأوضاع الاقتصادية العامة.

وقالت شراب إنها تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق لمنتجاتها من خلال عرض صور الدمى، واستقبال طلبات الشراء عن طريق الحجز من قبل الزبائن.





















