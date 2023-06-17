"داخلية غزة" تصدر تنويها للمواطنين في محافظة الشمال

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت17/6/2023م، تنويها مهماً للمواطنين في محافظة شمال غزة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

إعلان للمواطنين بمحافظة شمال غزة

🔹 تعلن مديرية داخلية محافظة شمال غزة للمواطنين الكرام في المحافظة عن بدء استقبال معاملات الجمهور في مقرها الجديد الكائن في (جباليا البلد - شارع عسلية - بالقرب من مسجد الأنصار)، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد 18 يونيو 2023.

مديرية محافظة شمال غزة

وزارة الداخلية - الشق المدني

السبت 17 يونيو 2023