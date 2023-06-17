السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج من خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم السبت17/6/2023م، عن وصول أكثر من مليون حاج من خارج المملكة حتى الآن لأداء فريضة الحج.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي خلال تصريحات صحفية:" إن ما يزيد على مليون و150 ألف حاج وصلوا إلى المملكة من مختلف المنافذ حتى الآن استعدادا لأداء فريضة الحج".

وأضاف :"أن توافد الحجاج سيستمر من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة".

يشار إلى أن وزارة الحج السعودية قد أكدت في تصريحات سابقة أن أعداد ضيوف الرحمن هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.