هل تقرر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك2023، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، تداولت العديد من المواقع الإخبارية الفلسطينية من الأنباء التي تتحدث عن إمكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة أي قبل عيد الأضحى المبارك2023، ونظرا للاهتمام الكبير والأهمية التي يحظى بها موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية رام الله، سنخصص لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023م وفقاً لتصريحات مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله وعلى راسهم أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في حكومة محمد اشتيه، لهذا سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للتعرف على أبرز التصريحات المتعلقة بموعد صرف شيك الشؤون الاجتماعية2023م.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

وصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كما اوضحنا لكم يحظى باهتمام كبير وعالي يختلف عن غيره من الأمور التي تخص أبناء شعبنا الفلسطيني، فقد انتعشت حالة الأسواق والمحلات في قطاع غزة، لا سيما بعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ورواتب السلطة قبل عيد الفطر السعيد، لتعيد الحياة والحركة إلى المحلات والبسطات التي تنتشر في الأسواق الشعبية والعامة، لتنتشر البسمة على وجوه الأسر الفقيرة التي تنتظر مخصصات الشؤون على أحر من الجمر.

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

ولا تزال العائلات المدرجة على برنامج الدفعات النقدية تنتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعي خاصة مع بقاء أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى المبارك، لتجهيز مستلزمات العيد قبل حلوله، وشراء بعض مما يحتاجه أفراد الأسرة، ومع الحديث عن إمكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لشهر يونيو.

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متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الحكومة ستنظر في جلستها القادمة، بعد غدٍ، في موضوع صرف رواتب الموظفين ومخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية قبل العيد، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بذلك.

وأضاف مجدلاني لصحيفة الأيام ، الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها.

صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

وتابع: على رأس أولويات الحكومة الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة.

وأشار إلى أن الاتصالات واللقاءات متواصلة مع برنامج الأغذية العالمي لحل مشكلة حجبه المساعدات الدورية التي كان يقدمها لعشرات آلاف الأسر من غير اللاجئين في فلسطين، بهدف إرجاعها، وقال: نبذل جهوداً كبيرة لحل هذه الأزمة التي فاقمت معاناة الأسر المتضررة من حجب المساعدات.

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

وبيّن أن إقدام البرنامج على حجب المساعدات عن أعداد كبيرة من الأسر يأتي نتيجة نقص التمويل الشديد الذي يواجهه بسبب حجب الولايات المتحدة الأميركية جزءاً كبيراً من مساهمتها له، وتوجهها في تحويل الدعم والتمويل إلى أوكرانيا والسودان.

ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات المختصة تبحث عن مصادر تمويل أخرى وبدائل لإعادة المساعدات إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن هذه الأسر لا تمتلك أي بديل آخر وتواجه صعوبات وأوضاعا مالية قاسية، مشيراً إلى وجود بوادر وأمل بحل هذه الأزمة العميقة قبل نهاية فصل الصيف الحالي.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

ويتطلع المستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية الى صرف مخصصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيكل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية قبل عيد الأضحى لمساعدتهم على تدبر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

كما يتطلع المستفيدون من المساعدات الدورية التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي قبل حجبها خلال الأسابيع الأخيرة إلى حل المشكلة وعودة صرف المساعدات المتمثلة في قسيمة شرائية إلكترونية بقيمة 35 شيكلاً للفرد الواحد.

وكان "البرنامج" أعلن وبشكل مفاجئ خلال الشهرين الماضيين عن قطع هذه المساعدات التي كان يقدمها منذ سنوات طويلة عن عشرات آلاف الأسر، ما تسبب في موجة غضب بصفوف المتضررين.

الشؤون الاجتماعية رام الله

وقبل عيد الفطر السعيد صرفت وزارة المالية في رام الله دفعة من راتب شهر 4 بنسبة 30%، فيما أكملت صرف باقي الراتب بعد انتهاء العيد بأسبوع واحد على الأقل.

يشار إلى أن آخر دفعة مالية تم صرفها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد بمبلغ قدره "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة ، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية"، بحسب تصريح وزارة المالية الفلسطينية في رام الله آنذاك

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