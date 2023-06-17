هل ستصرف السلطة رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى المبارك؟

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت17/6/2023م، أن الحكومة ستنظر خلال جلستها المقبلة " الإثنين"، في موضوع صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو ومخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك.

وشدد مجدلاني في تصريحات صحفية، على أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بامكانية الصرف قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة.

وقبل عيد الفطر السعيد صرفت وزارة المالية في رام الله دفعة من راتب شهر 4 بنسبة 30%، فيما أكملت صرف باقي الراتب بعد انتهاء العيد بأسبوع واحد على الأقل.

يشار إلى أن آخر دفعة مالية تم صرفها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد بمبلغ قدره "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة ، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية"، بحسب تصريح وزارة المالية الفلسطينية في رام الله آنذاك