لماذا يعاني البعض من التعرق المفرط؟ طبيب يوضح

يعد التعرق أمرا طبيعيا باعتبار أنه طريقة الجسم في تنظيم درجة حرارته، لكن البعض قد يعانون من تعرق مفرط قد يكون مصدرا للقلق.

وفي حين أن هذه الممارسة العادية يمكن أن تتفاقم بسبب الطقس الحار، فإن بعض الناس يعانون من التعرق الشديد يوميا بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية.

وعلاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الصحية التي قد تؤدي إلى التعرق المفرط، والذي يتطلب العلاج.

ووفقا للدكتور ديفيد جاك، فإن العوامل التالية قد تجعلك تتعرق بشكل أكبر:

- التغيرات الهرمونية

- عادات نمط الحياة، مثل تناول الكثير من الكحوليات أو الكافيين

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- الحمى أو المرض

وأوضح الطبيب أنه على الرغم من أن التعرق أمر طبيعي، إلا أن الغدد المسؤولة عن إفراز العرق قد تكون أحيانا مفرطة النشاط وتنتج سائلا أكثر مما هو مطلوب بالفعل.

ويُعرف هذا بالتعرق المفرط، أو فرط التعرق، ويمكن أن يؤثر على الجسم كله أو مناطق معينة منه فقط، بما في ذلك الإبطين، وراحة اليد، وباطن القدمين، والوجه.

وقال الدكتور جاك: "فرط التعرق هو حالة طبية تتجاوز التعرق الطبيعي وتنطوي على التعرق المفرط. ويمكن أن تؤثر الحالة بشكل كبير على الحياة اليومية للفرد، ما يؤدي إلى الإحراج الاجتماعي وتقليل الثقة بالنفس والتدخل في الأنشطة اليومية".

وهناك نوعان رئيسيان من فرط التعرق: أولي وثانوي. فرط التعرق الأولي، وهو النوع الأكثر شيوعا، وليس له سبب طبي كامن ويكون دائما موروثا. بينما يحدث الشكل الثانوي نتيجة لحالة أساسية أو حتى بعض الأدوية.

كيفية علاج التعرق المفرط

الخبر السار هو أن هناك علاجات وتدخلات مختلفة يمكن أن تساعد في استهداف فرط التعرق، وفقا لجاك.

وأوضح أن مضادات التعرق القوية التي تصرف بوصفة طبية والتي تحتوي على سداسي هيدرات كلوريد الألومنيوم وتعمل عن طريق سد الغدد العرقية بشكل مؤقت، هي واحدة من أكثر الحلول شيوعا للتعرق المفرط.

ويشمل الخيار الغير الجراحي التالي إجراء يسمى الرحلان الشاردي (iontophoresis) والذي يتضمن غمر المنطقة المصابة في الماء وتمرير تيار كهربائي ضعيف من خلالها.

وأوضح الدكتور جاك: "يساعد هذا الإجراء في سد الغدد العرقية مؤقتا".

كما يمكن استخدام بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، مثل مضادات الكولين أو حاصرات بيتا، والتي تساعد أيضا في تقليل التعرق، ولكنها تأتي مع قائمة من الآثار الجانبية التي يجب وضعها في الاعتبار.

وعلاوة على ذلك، يعد البوتوكس أيضا علاجا شائعا لفرط التعرق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإبطين.

وقال الطبيب: "سم البوتوكس يعمل عن طريق منع الإشارات العصبية التي تحفز إفراز العرق، ما يوفر الراحة لعدة أشهر".

وإذا كنت تعتقد أنك تتعرق كثيرا، فينصح الدكتور جاك بالتحدث إلى الطبيب الذي يمكنه تقديم التشخيص المناسب والتوصية بخطة علاج مخصصة.