لماذا هاجم رئيس بايرن ميونخ مدرب برشلونة "تشافي"؟

علق هيربيرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، على التصريحات التي أطلقها تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشأن جوشوا كيميتش، نجم العملاق البافاري.

وقال هاينر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "لا أفهم لماذا يغازلون لاعبنا علنًا وبشكل مؤذٍ، كيميتش حجر الزاوية بالنسبة لنا، وضمن خططنا المستقبلية".

ويسعى برشلونة لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس، أحد أساطير وسط البارسا، ببديل في الميركاتو الصيفي

وقال تشافي مؤخرا عن كيميتش: "رأيته في قطر وتحدثنا، لقد قال إنه معجب بي.. أسلوبه يلائمنا، لكنه في الوقت الحالي يرتبط بعقد مع ناد آخر".

وأضاف: "كيميتش لديه عقد مع بايرن ميونخ، وكل شيء يتوقف على رغبته، أنظر مثلا إلى ليفاندوفسكي، لقد وقع معنا لأنه أراد اللعب هنا".

كان روبرت ليفاندوفسكي قد رحل عن النادي البافاري بعد 8 سنوات دافع فيها عن ألوانه، لينضم إلى الفريق الكتالوني في 2022