تظاهرة احتجاجية بقلنسوة والطيبة رفضاً لأوامر الإخلاء والهدم

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن الفلسطينيين في الطيبة وقلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل، للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية المقرر لها اليوم السبت، ضد أوامر الهدم و الإخلاء والغرامات المفروضة على أصحاب الأراضي في المنطقة.

وقرر أصحاب الأراضي المتضررين غربي شارع 6 بالطيبة وبالتعاون مع اللجنة الشعبية بالمدينة تنظيم تظاهرة الساعة الرابعة والنصف عصرًا بجانب محطة الوقود "دور" وخيمة الاعتصام.

وقالت اللجنة الشعبية في بيان لها إن "الهجمة والضرر ليسا فقط على أصحاب الأراضي في الطيبة والمنطقة، إنما على مستقبل أبنائنا جميعا".

وأضافت أن "النضال الذي انطلق منذ شهرين لا يزال مستمرا بل وسيتصاعد، وإن الخطوات القادمة ستكون أكثر حدة، لذلك نهيب بأهلنا أن يشاركوا بالنضال إلى جانبنا لأن مصيرنا واحد".

وشهدت الطيبة والطيرة وقلنسوة مؤخرًا أوامر إخلاء وهدم أصدرتها سلطات الاحتلال وصل عددها لـ460 أمرا هدم وإخلاء لمنشآت ومنازل، ضمن خطوات تصعيدية تجاه الفلسطينيين في الداخل عامة. المصدر : شهاب



