وسط انتقادات.. شاهد: شخص يُشرب الإبل عصير تانج برتقال

أشرب شخص، عددًا من الإبل لديه، مياه فيها بودرة عصير تانج برتقال.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يضع بودرة عصير تانج برتقال في وعاء مليء بالمياه، لتأتي الجمال وتشرب منه، في وقت ترتفع فيه درجة حرارة الجو.

لكن أحد المعلقين، على الفيديو، قال: إن هذه "العملية غير طبيعية وتسبب زيادة في درجة حرارة جسم الإبل".

كما وعبر آخرون عن تخوفهم من أن يؤثر هذا الفعل على صحة الإبل ويؤدي إلى تدهور وضعها الصحي.