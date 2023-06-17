مع الإجازة الصيفية: أمور يجب معرفتها قبل تسجيل طفلك في نادٍ رياضي

يحمل تسجيل الأطفال في النوادي الرياضية العديد من الفوائد، فهو يساعد على تحسين صحة الطفل، ولياقته البدنية، كما أنه يساعد على تطوير مهارات الطفل الاجتماعية، والتواصل مع الآخرين، ويساعد على تحسين التركيز والانضباط والثقة بالنفس، من بين أمور أخرى إلى جانب المرح والتسلية.

وتعلم النوادي لا سيما الرياضية منها، القيم الهامة كالعمل الجماعي، والتحدي، والقدرة على التحمل، وتحسين مستوى التعلم والتفكير الإبداعي.

ويقدم المدرب الرياضي، عمر الجزائري، عددا من النصائح للوالدين قبل اختيار المركزي الرياضي للأطفال.

ويقول الجزائري لـ"عربي21 لايت" إن هنالك عدة أمور يجب التركيز عليها لكي نستطيع اختيار المركز الرياضي المناسب لأطفالنا إذ إنه يعد شريكا بالعملية التربوية، فالمركز يزرع القيم والمبادئ والأدب في الأطفال، إلى جانب تعليمهم المهارات الرياضية التي توازي المهارات الدراسية والمهارات الإدارية ويعلمه أيضا بعض المهارات الحياتية ومواجهة صعوبات الحياة.

وتاليا ست نصائح عليكم مراعاتها قبل تسجيل الطفل في المركز الرياضي:

اختيار المدرب

يأتي البحث عن المدرب في المرتبة الأولى عند اختيار المركز المناسب لطفلك، لأن المدرس هو أساس العملية التدريبية، وهو من يطورها، ويعمل على المناهج التدريبية المقرر، وسيكون قدوة لطفلك، لأن الطفل سيقضي معه عدة ساعات خلال الأسبوع في صالة التدريب.

وبالتعامل باستمرار مع المدرب، سيأخذ الطفل من طباع مدربه، والمدرب هو من سيحبب الطفل بالرياضة مهما كان نوعها.

موقع المركز

على الأهل زيارة النادي مرة على الأقل، لأخذ نظرة عامة، والاستفسار عن التفاصيل التي تهم الطفل، ولمعرفة المسافة بين المنزل والمركز الرياضي، وكم سيستغرق من الوقت للذهاب والعودة إليه.

عوامل الأمان والسلامة

عليك البحث عن مكان يشعر الطفل فيه بالأمان، ومزود بوسائل الراحة والسلامة، من حيث المساحة، والشكل، والألوان، وغيرها من الأمور التي ستكون سببا أساسيا في تقبل الطفل للرياضة.

ومن المهم إخبار المدرب عن حالة الطفل الصحة الخاصة إن كان يعاني من أي أمراض.

الخدمات والمرافق

عليك أن تراعي خلال البحث عن النادي الرياضي، الخدمات التي تشعر الطفل بالراحة بشكل كامل، من صالة تدريب، ومرافق صحية، وقاعة استقبال، والتهوية المناسبة، والضوء.

المتابعة والاهتمام

تأكد خلال بحثك عن مركز رياضي مناسب التعرف على الكادر التدريبي في المركز، وطريقة متابعتهم للأطفال، والرد على الاتصالات، والرسائل، والاستفسارات بشكل فوري، خصوصا عندما يكون الطفل في المركز.

أماكن الانتظار المريحة

في كثير من الأحيان، يبقى الأهل في انتظار أطفالهم بعد الحصص التدريبية، ومن المهم أن يوفر المركز الرياضي أماكن انتظار مريحة لأولياء الأمور.