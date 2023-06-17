روسيا تدمر بصواريخ دقيقة مركزًا تابعاً للقوات الأوكرانية

دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزًا لصنع القرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بصواريخ دقيقة.

وبحسب بيان صدار عن وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة على أحد مراكز صمع القرار في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أنه تم إصابة الهدف بدقة عالية.

بلغ إجمالي خسائر قوات كييف في مناطق جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، و4 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و 14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع.

إضافة إلى ذلك تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، وفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية.

وأعلن البيان، عن تحييد ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات ،ومدفعين هاوتزر "دي-30".