موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية 2023

موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية- يسأل كثيرون عن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية، لتحديد العشر الأوائل من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك، الذي اقتربت أيامه وينتظرها المسلمون حول العالم في كل مكان، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية.

موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، عن تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غداً الأحد الموافق 18 يونيو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

بيان المحكمة العليا

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان صادر عنها: "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/11/ 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق لـ21 مايو 2023 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في كل أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ حسب تقوم أم القرى الموافق لـ18 يونيو 2023".

وتابعت "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو عبر المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

واختتمت المحكمة العليا بيانها قائلة: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

موعد أول أيام عيد الأضحى 2023

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، عن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 في معظم دول العالم، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

اكد مركز الفلك الدولي، في بيان له، أن غالبية للدول في العالم الإسلامي سوف تتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ.

وأضاف أن رؤية الهلال في ذلك اليوم سنكونغ ممكنة بصعوبة عن طريق التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، ومن ثم من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في الكثير من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى 2023 المبارك.

وضع الهلال يوم الرؤية

أما عن وضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في المدن العربية والإسلامية، فقد جاءت الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

يغيب القمر في جاكرتا بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

يغيب القمر في أبو ظبي بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، وستكون الرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

يغيب القمر في الرياض بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة.

كما يغيب القمر في عمّان و القدس بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

أما في القاهرة فسوف يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

ويغيب القمر في الرباط بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة، وسوف تكون الرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة من خلال التلسكوب فقط، على الرغم من كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج إلى سماء صافية جداً حتى تمكن الرؤية.