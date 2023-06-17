عبارة "فلسطين المحتلة" تثير ضجة على متن طائرة تابعة للطيران الإيرلندي

أثارت مضيفة في شركة الطيران الإيرلندية "Ryanair"، اليوم السبت، ضجة على متن رحلة جوية من بولونيا الإيطالية إلى "تل ابيب"، عندما أبلغت الركاب، إنهم هبطوا في "فلسطين المحتلة".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن مضيفة هذه الشركة منخفضة التكلفة، أبلغت الركاب، مرارًا وتكرارًا باللغتين الإنجليزية والإيطالية، أن الوجهة النهائية هي "فلسطين المحتلة".

ورفضت المضيفة، طلب الركاب في تصحيح نفسها، وإثر ذلك اندلعت ضجة على متن الطائرة، حيث حاول الركاب تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

ووصف شركة الطيران، الحادثة بأنها "خطأ بريء"، الخميس الماضي، بعدما قدمت اعتذارًا عنها.