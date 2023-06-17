بالصور القيادي حبيب: جهادنا مستمر وليس أمامنا سوى القتال

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 17/6/2023، يوماً ترفيهياً حمل عنوان "ثأر الأحرار"، في مدينة النور السياحية.

وحضر اليوم الترفيهي كلاً من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب ، الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، مسؤولة الطالبات في الرابطة الأستاذة مروة مزهر ولفيف من كوادر الرابطة الإسلامية إلى جانبهم الطالبات المشاركات في اليوم الترفيهي.

أكد القيادي حبيب أن الشهداء هم وقود الثورة في صراعنا بين تمام الحق وتمام الباطل ، جهادنا مستمر وليس أمامنا سوى القتال والثبات في وجه المحتل حتى يندحر

وأشاد حبيب بأداء حركة الجهاد الإسلامي في معركة ثأر الأحرار قائلاً : أبليت الحركة بلاءً متميزاً في هذه الجولة عن سابقاتها رغم ظن الاحتلال الواهم بكسر الجهاد الإسلامي مع كل اغتيال إلى أنها تقوى شوكتها وتزيد إصراراً على مواصلة المجابهة حتى تحقيق وعد الله بالنصر والتمكين.

وهنأ القيادي حبيب الطالبات المتفوقات على مسيرتهن التعليمية الحافلة بالجد والاجتهاد وصولاً إلى هذا التكريم في ظل التحديات والعقبات التي يُعايِشنها في قطاع غزة .

وبين حبيب أنَّ تكريم المتفوقات في فوج ثأر الأحرار هو تكريم للدماء الزكية التي سالت على ثرى فلسطين في كل جولة من جولات الصراع مع الكيان الصهيوني

وأفاد البسيوني أنَّ اليوم الترفيهي جاء ضمن خطة صيفية لا منهجية أعدتها الرابطة لطلبة المدارس والجامعات ، تخفيفاً عن كاهلهم وتحفيزاً لهم على مواصلة دروب العلم ، داعياً الطالبات إلى استغلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

وأوضحت مزهر أن هذا البرنامج الترفيهي سينفذ على مرحلتين الأولى استهدفت محافظات الوسطى ،غزة والشمال على أن يستكمل في المحافظات الجنوبية الأسبوع القادم،دعماً للطالبات في ظل العدوان الصهيوني المتكرر

وتخلل اليوم الترفيهي العديد من الفقرات الفنية والترفيهية، كلمة المتفوقات ، المسرح المقاوم مع فرقة دوحة الإبداع والمسابقات الهادفة.

وتُوّج اليوم الترفيهي بتكريم ثلة من الطالبات المتفوقات من أوائل المرحلة الثانوية.























