شاهد: سمكة قرش ضخمة ترعب مصطفون في الساحل الإسباني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:42 م
17 يونيو 2023
سمكة قرش في البحر 2023
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظات مركبة لوصول سمكة قرش عملاقة تسبح بالقرب من المصطفين في الساحل الإسباني.

وعاش المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، لحظات من الرعب، عندما اقتربت سمكة قرش ضخمة منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر.

وتتجول السمكة، ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

وبحسب فرق الإنقاذ البحري الاسباني، أنه جرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".

وداخل ميناء سيوتاديلا في جزيرة مينوركا، ظهرت، أمس الجمعة، سمكة قرش أخرى، توصف بـ"تينتوريرا".

من جهته، قال عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول: إن "مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعا صعبا".

لكن يجب أن يظل الشخص، هادئا، لأن هذه الأسماك ليست عدوانية، كما يضيف بوخول.

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