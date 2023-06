شاهد: سمكة قرش ضخمة ترعب مصطفون في الساحل الإسباني

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظات مركبة لوصول سمكة قرش عملاقة تسبح بالقرب من المصطفين في الساحل الإسباني.

وعاش المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، لحظات من الرعب، عندما اقتربت سمكة قرش ضخمة منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر.

وتتجول السمكة، ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

وبحسب فرق الإنقاذ البحري الاسباني، أنه جرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".

An 8ft shark was spotted on a beach in #Alicante #Spain. Tourists clambered to get out of the water. According to eyewitness’s the shark was found dead not long after pic.twitter.com/D8dnmUjmAz