موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023- متى العشر من ذي الحجة 1444- موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 متى العشر من ذي الحجة 1444 ارتفع معدل البحث عن تاريخ صيام الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة 2023 بين المسلمين في جميع أنحاء العالم ، حيث يرغب الآلاف في صيام الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة 2023 للاستفادة من نعمته ، لأنها أيام مباركة ، وبالتالي ، فإن الآلاف أيضا على استعداد للقيام بمختلف الأعمال الصالحة في القرب من الله ، ومن المقرر أن تبدأ الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة قريباً، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023- متى العشر من ذي الحجة 1444.

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

ووفقا لحسابات فلكية ، فإن موعد صيام العشرة أيام الأولى من ذي الحجة 2023 من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين القادم 19 يونيو 2023 ويستمر الصيام حتى يوم الثلاثاء 27 يونيو ، والذي يصادف يوم الوقف عرفة ، أفضل أيام السنة ، ويستحسن صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ويوم عرفة ، حيث أن صيام المثل في تلك الأيام هو صيام تسعة أيام ، واليوم العاشر من ذي الحجة هو أول أيام العيد والأضحى ويحرم الصيام.

تخطط دار الإفتاء للإعلان عن نتيجة رؤية هلال ذي الحجة بعد المغرب العربي يوم الأحد المقبل ، وفقا للجان الشرعية.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

أما عن فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 كما ورد في ديننا الحنيف فهو كما يلي:

لياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها.

من المستحب فيها الاكثار من العبادات الصالحة كالصلاة وقراة القرآن والاستغفار.

تكون أبواب السماء مفتوحة أمام الداعين من العباد الصالحين.

العمل الصالح في هذه أيام العشر من ذى الحجة أفضل من العمل الصالح فيما سواها، حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

أفضل ما يقال في العشر الأوائل من ذي الحجة

وكان الرسول “صلى الله عليه وسلم”، في العشر الأوائل من ذي الحجة يكثر من قول: «الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر»، في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قيل إنه يكثر من لفظ «لا إله إلا الله»، وخاصة في يوم عرفة.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

من المقرر أن يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 بداية من يوم الإثنين القادم ويستمر حتى وقفة عرفات، ومن افضل ادعية العشر الاوائل من ذي الحجة:

اللهم نَوّر قَلْبِي وَقَبْرِي وأعِذْنِي مِنَ الشَّر كُلهِ واجْمعْ لي الخيرَ كُلَّهُ أستودِعُكَ دِيني وأمانتِي وقلبِي وبدَني وَخَواتِيمَ عَمَلِي وجميعَ ما أَنعمتَ به عليَّ وعلَى جميعِ أحبائي والمسلمينَ أجمعينَ.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.

اللهم لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.