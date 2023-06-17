مزهر يوضح سبب إرجاء الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين

أكد ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت 17/6/2023، أن إرجاء خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين بعد الاستجابة لبعض المطالب وتأجيل باقي المطالب للحوار.

وأكد أن خطوات الأسرى مستمرة في وجه السجان ولن تتوقف، وأسرانا قادرون على مواجهة السجان المنفلت وانتزاع حقوقهم.

ولفت إلى أن تأجيل خطوة الإضراب لإعطاء فرصة ومساحة للحوارات خلال الفترة القادمة، وفي حين تلكأ الاحتلال أو تراجع فإن أسرانا جاهزون لخوض المعركة.

واعتبر أن تراجع إدارة مصلحة السجون الصهيونية واستجابتهم لجزء كبير من مطالب الأسرى يؤكد على وهن وضعف الإدارة أمام عزيمة وإرادة أسرانا الأبطال.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قررت، إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم ، بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال.



