بالفيديو ملايين الصراصير تغزو شوارع ومنازل بلدة أمريكية

انتشرت ملايين من صراصير المورمون (صرصور الليل)، في بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأمريكية، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة وشوارعها.

وأكد الخبراء أنها ظاهرة عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو في ولاية نيفادا.

وأوضح عالم الحشرات بوزارة الزراعة في ولاية نيفادا، جيف نايت، أن أسراب الصراصير هذه "شيء عادي في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية".

وأشار العالم الأمريكي إلى أن ما يثير استياء السكان هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات.

وقال: "يمكن استخدام مبيدات الحشرات (...) وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة".

وقالت سيدة من سكان البلدة: "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".

وأضافت سيدة أخرى أن الصراصير "تزحف على الطرق وتثير القشعريرة. الوضع مقرف جدا".