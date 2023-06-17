التجمع الإعلامي يبارك لفضائية الأقصى وتلفزيون فلسطين لحصولهم على جوائز

تقدم التجمع الاعلامي الفلسطيني بالتهنئة القلبية الحارة من الزملاء في قناة الأقصى الفضائية على فوز القناة بالمركز الأول في فئة الأخبار والزملاء في تلفزيون فلسطين لفوز التلفزيون بالمركز الأول عن صنف التقرير الاخباري والمركز الثاني عن صنف البرامج والأفلام الوثائقية وذلك ضمن مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية بتونس،

وأعرب التجمع الاعلامي، عن فخره بهذا التتويج على المستوى العربي، معتبرة أنه تأكيدًا على المكانة التي وصل لها الاعلام الفلسطيني رغم قلة الامكانات والحصار وجرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.

وأكد على أن هذا الإنجاز يبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن إعلامنا الفلسطيني وإعلاميينا الفرسان كانوا وما زالوا على الدوام جنودا للدفاع عن شعبهم وقضيتهم العادلة من خلال الانحياز للرواية الفلسطينية في مواجهة ماكنة الإعلام "الإسرائيلية".