أول زراعة لرقائق إلكترونية بالدماغ بهذا الموعد !

توقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن تبدأ شركته "نيورالينك" الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية خلال العام الجاري.

وفي حديثه في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة "نيورالينك" التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق، أو المدة اللازمة لبدء الأمر.

ولكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولشركة "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء قال: "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

والشهر الماضي، قالت "نيورالينك" إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في سابقا بأنها سمحت لشركة "نيورالينك" بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في تفاصيل.

وبحسب رويترز، قال خبراء في وقت سابق إنه إذا تمكنت "نيورالينك" من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.