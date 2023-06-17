بالفيديو أراء طلبة الثانوية العامة في امتحان الرياضيات

عبّرَ عدد من طلبة الثانوية العامة في غزة، اليوم السبت 17-6-2023، عن ارتياحهم من امتحان الرياضيات الذي تقدموا له اليوم.

وفي الإطار حاورت "فلسطين اليوم" عدداً من طلبة الثانوية العامة من الفرعين العلمي والأدبي في مدينة غزة، وبحسب الطلبة كان الامتحان جيداً وسهلاً للفرعين الأدبي والشرعي، فيما رأى طلبة الفرع العلمي أن الامتحان كان متوسطاً.

أحد طلبة الفرع العلمي، أكد لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن امتحان الرياضيات "ورقة أولى" كان امتحاناً جيداً، منوهاً إلى أنه لم يواجه صعوبات كبيرة في الامتحان.

وأوضح الطالب أن أسئلة الاختيار من متعددة كانت واضحة، موضحاً أن أحد الأسئلة فقط يحتاج للمزيد من التفكير ويراعي الفروق الفردية.

من ناحيته رأى الطالب اسماعيل الزرد من الفرع الأدبي أن امتحان الرياضيات جاء بمستوى متوسط، مشيراً إلى أن بعض أسئلة الاختيار من متعدد كانت تحتاج لوقت إضافي للتفكير.

بدوره، رأى الطالب محمد أبو شعبان من الفرع الأدبي، أمتحان الرياضيات كان سهلاً ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وأن أسئلة الاخيار من متعدد كانت سهلة.

وتمنى الطالب أبو شعبان أن تكون كافة الامتحانات القادمة سهلة كهذا الامتحان.

من جانبه، رأى أحد طلبة الفرع الأدبي أن امتحان الرياضيات كان سهلاً ومقبولاً ويراعي جميع الطلبة واصفاً إياه بالمباشر.

وأشار الطالب أنه يمكن عد الامتحان بشكل عام جيد جيداً ومقبول.

ويُشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2023 والتي يتقدم لها نحو 83 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة تنتهي في الـ26 من يونيو الحالي.

من ناحيته، أكد قيس نبهان مدير عام امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت 17/6/2023، أنه من المبكر الحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة، وخاصة أن الامتحانات تنتهي يوم 26 حزيران حيث ندخل بعدها مباشرة بعطلة عيد الأضحى أربعة أيام، ليتم استكمال التصحيح والفرز وإدخال العلامات، مشيراً إلى أنه بعد منتصف شهر تموز تكون الأمور جاهزة .

وقال نبهان خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم": "إن لجان التصحيح تبدأ في اليوم الثاني لانتهاء الامتحان بالتصحيح، حيث إن سير الامتحانات مع التصحيح يسيران بخطين متماثلين، والأمور تسير على ما يرام".

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم بالنصف الثاني من مدة الاختبارات، مشيراً إلى أن العديد من المشاكل التي واجهت الطلبة وخاصة في المحافظات الشمالية متعلقة بالاحتلال وتم حلها والتمكن من الوصول إلى كافة الطلبة .



