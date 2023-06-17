وفد الجهاد الإسلامي برئاسة القائد النخالة يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمد يان، في العاصمة طهران.

وشكر القائد النخالة للدكتور أحمد يان، دعم إيران للشعب الفلسطيني وشرح له آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما جرى في معركة "ثأر الأحرار" والتطورات في الضفة الغربية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد يان على وقوف جمهوريته صفًا واحدًا خلف نضال وجهاد الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية والمقدسة للأمة.

وأوضح أن القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات للجمهورية الإيرانية وأنها تتقدم على مواضيع كبيرة نظراً لقداستها وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي.

وشدد الدكتور أحمد يان على دور الجهاد الفاعل في المقاومة والنضال في غزة والضفة، وأكد على ريادتها في الضفة، متمنيًا أن تتطور الحالة إلى الأمام والمحافظة على هذا الإنجاز.

وقال: من خلال الدعم المتواصل والسير إلى الأمام و تراجع الكيان سنحقق انتصارات كبيرة" مؤكدًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الشعب الفلسطيني.