مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل

قُتل رجُل، صباح اليوم السبت 17-6-2023، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي خلة الدير في مدينة الناصرة بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فقد قتل رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، فيما أُصيب شخص آخر في جريمة إطلاق النار ووُصفت جراحه بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية، أنه نُقل المصابان إلى المستشفى الإنجليزي بالناصرة لاستكمال العلاج، قبل إعلان مقتل أحدهما.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 97 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي سلسلة من أحداث العنف وجرائم القتل، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام