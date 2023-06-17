نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 17 يونيو 2023، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12531 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11630 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12353 مواطناً 137 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدون بين 11630 مواطناً، و134 أجنبياً، و40 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.